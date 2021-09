Ostia – L’associazione ambientalista Fare Verde preannuncia l’invio alla Procura della Repubblica di un esposto in merito alla mancata bonifica delle mini discariche d’immondizia segnalate nel territorio del Decimo Municipio di Roma e chiede l’installazione urgente di videocamere per individuare e sanzionare gli autori.

Il 3 agosto scorso, Fare Verde ha denunciato pubblicamente la presenza di rifiuti all’incrocio di via del Collettore Primario con via del Collettore Secondario e con via della Macchiarella, a poche centinaia di metri dal Sentiero Pasolini.

Foto 2 di 2



Il 10 agosto il presidente regionale di Fare Verde, Silvano Olmi, ha inviato una segnalazione ufficiale all’Ama, al Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma e al Decimo Municipio.

“Purtroppo non abbiamo avuto risposte – dichiara la responsabile di Fare Verde per il Decimo Municipio, Lara Mignemi – anzi, la quantità di rifiuti abbandonati è addirittura aumentata. Inoltre, i cittadini ci hanno segnalato altre discariche, come la presenza nella pineta delle Acque Rosse ad Ostia di rifiuti vari e di pericolose lastre di amianto.

A breve la nostra associazione presenterà un esposto alla magistratura – conclude Mignemi – nel frattempo continueremo a vigilare sul territorio del Decimo Municipio, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio