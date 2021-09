Fiumicino – Atterra l’eliambulanza nel parcheggio di via Portuense, davanti al cimitero storico di Fiumicino. A salire sul mezzo di soccorso un ragazzo di 14 anni che oggi, 6 settembre 2021, è caduto dalla propria bicicletta, procurandosi un trauma cranico.

Il fatto è avvenuto sulla pista ciclabile che costeggia il Tevere: secondo una prima ricostruzione degli eventi il ragazzo avrebbe tamponato con la propria bicicletta un’altra bici e sarebbe caduto a causa dell’urto.

Foto 2 di 2



Sul posto è intervenuto prontamente il personale sanitario di Ares 118 che ha soccorso il ragazzo che è rimasto vigile e cosciente, ed ha richiesto il trasporto in eliambulanza al Bambin Gesù in codice rosso per la dinamica.