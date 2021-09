Furto sull’aliscafo verso Ponza: nei guai una 34enne

Ponza – Nel corso della mattinata di oggi, 6 settembre 2021, a conclusione di tempestivi accertamenti, i carabinieri della stazione di Ponza hanno deferito all’autorità giudiziaria una 34 enne originaria di Latina, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.

In particolare i militari dell’arma l’hanno identificata quale autrice del furto di denaro custodito all’interno di un paio di zaini, verificatosi nel pomeriggio di ieri sull’aliscafo partito da Formia e diretto a Ponza, ai danni di due componenti dell’equipaggio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

