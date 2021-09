Incidente mortale a Roma: uomo travolto e ucciso da un’auto sull’Ardeatina

Roma – Ancora sangue sulle strade della Capitale. Questa mattina intorno alle 7.25, le pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale sono intervenute in Via Ardeatina, all’incrocio con Via di Tor Carbone per i rilievi di un incidente mortale: un uomo di nazionalità romena, di 43 anni, è stato investito da un Opel Astra. Il conducente del veicolo, un uomo italiano di 46 anni, si è fermato a prestare soccorso ma purtroppo per il 43enne non c’era nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo