Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La nuova settimana, sulle regioni italiane, trascorrerà all’insegna dell’alta pressione sub-tropicale, prevista in rimonta sul Mediterraneo centrale ed in espansione fin verso le isole Britanniche. Ai lati dell’anticiclone però, si approfondiranno due saccature capaci di portare qualche nota d’instabilità sulle regioni meridionali del nostro Paese proprio tra lunedì e martedì ed alle porte del prossimo weekend – evoluzione da confermare – anche sulle regioni centro-settentrionali.

METEO LUNEDÌ 06 SETTEMBRE – Inizio della settimana ancora moderatamente instabile sulle regioni meridionali, dove sono previsti ulteriori rovesci e temporali, specie lungo la dorsale appenninica. Perlopiù soleggiato invece al Centro ed al Nord grazie alla rimonta dell’alta pressione sub-tropicale. Le temperature saranno in aumento, sia nei valori massimi che nei valori minimi. In particolare, al Nord: Ben soleggiato su coste e pianure; qualche annuvolamento nei pressi dei rilievi con isolati piovaschi pomeridiani sulle vette alpine. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 31. Al Centro: Bella giornata di sole su tutti i settori, salvo per un po’ di variabilità diurna lungo l’Appennino. Temperature senza variazioni, massime tra 26 e 32. Al Sud: Ancora un po’ instabile con acquazzoni e qualche temporale specie su Nord Sicilia, Appennino e zone interne. Temperature in lieve ripresa, massime tra 25 e 30.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: alta pressione accompagnata da secche correnti nord orientali. Sole prevalente su Lazio, Umbria e Toscana con al più innocui addensamenti diurni lungo l’Appennino, ma senza conseguenze. Variabilità pomeridiana sul basso Lazio, associata a possibili locali piovaschi o brevi rovesci. Temperature in ulteriore lieve aumento, clima caldo estivo con punte di 32-34°C, ma si tratterà di un caldo di tipo secco sulle zone interne. Venti fino a moderati nord orientali, eccetto che sul medio-basso Lazio, dove saranno più variabili; al pomeriggio tendenza a rotazione temporanea da Nordovest lungo le coste toscane, da Ovest-Sudovest su quelle laziali. Mare poco mosso o localmente mosso, specie al largo.

Commento del previsore Lazio

Domenica più stabile e in prevalenza soleggiata, specie su Toscana, Umbria e medio-alto Lazio, con qualche addensamento nel pomeriggio lungo l’Appennino Toscano ma senza conseguenze. Da segnalare instabilità pomeridiana sui settori del basso Lazio, associata a rovesci e locali temporali; possibili precipitazioni entro tardo pomeriggio/prima sera sui settori costieri del basso Lazio. Massime in ripresa su normali valori estivi. Seguirà una settimana in prevalenza assolata almeno nella prima parte, su gran parte del territorio, salvo qualche innocua nube pomeridiana sui settori interni e Appennino, e locale instabilità diurna sul basso Lazio. Clima diurno più caldo con locali punte di 32-34°C sui settori interni, ma senza afa.

(Fonte 3B Meteo)