Ostia, ruba la borsa a una signora in spiaggia poi spintona i carabinieri: fermato 27enne

Ostia – I Carabinieri di Ostia, nel transitare nei pressi della spiaggia libera di piazzale Magellano, hanno individuato un uomo che, dopo essersi impossessato della borsetta di una bagnante, stava scappando, inseguito da un passante; così hanno bloccato la corsa dell’uomo, un 27enne di origine tunisina con precedenti penali.

Il malfattore, successivamente, ha anche tentato di sottrarsi al controllo rifiutando di fornire le proprie generalità e spintonando i militari. L’esagitato è stato, comunque, prontamente immobilizzato e accompagnato presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida, con l’accusa di furto aggravato.

I Carabinieri hanno poi notificato ad un 47enne di Ostia, già in carcere per altra causa, l’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, ai quali si trovava sottoposto per maltrattamenti contro i familiari. L’uomo era stato già arrestato dagli stessi Carabinieri alcuni giorni prima, poiché sorpreso al di fuori della propria abitazione e trovato in possesso di un bastone telescopico; tale episodio ha ulteriormente aggravato la sua posizione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

