Ostia, scoperti 7 lavoratori in nero in uno stabilimento balneare

Ostia — Proseguono intensamente i controlli di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia che, con la collaborazione dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno attuato un vasto dispositivo di controllo che ha consentito, fra l’altro, l’arresto di 2 persone.

Molteplici sono state le verifiche svolte anche negli esercizi commerciali del litorale, dove sono state rilevate, in alcuni casi, carenze igieniche, mancati controlli in materia alimentare. Sempre nell’ambito dei citati controlli l’attività imprenditoriale di uno stabilimento balneare è stata sospesa, in relazione all’utilizzo di 7 “lavoratori in nero”; qualora il gestore non ottemperi a mettersi in regola, la sanzione amministrativa comminata è di 27.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

