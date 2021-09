Fiumicino – Mattinata di duro lavoro per i volontari della Protezione Civile, intervenuti a Fiumicino per spegnere l’ennesimo rogo divampato nei campi. A bruciare, oltre alle sterpaglie, anche il canneto situato a ridosso delle abitazioni di via Scagliosi. Le fiamme, spinte anche dal vento, minacciano le case. Immediato l’intervento della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino e BluSub di Ostia, che stanno provvedendo a domare le fiamme e a estinguere il rogo sulle cui cause non c’è ancora chiarezza.

In aggiornamento…