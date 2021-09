Regole anti Covid, Brasile – Argentina nel caos: partita interrotta e scandalo mondiale

Brasile-Argentina sospesa per Covid e per mancato rispetto delle regole relative alla quarantena. A San Paolo, il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 è stato interrotto dall’ingresso in campo di esponenti delle autorità sanitarie locali dopo 4 minuti di gioco: nel mirino dei funzionari, 4 giocatori dell’Argentina.

Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendia e Cristian Romero militano in club della Premier League, in Inghilterra, e avrebbero fornito false informazioni nella documentazione necessaria per entrare in Brasile e non avrebbero rispettato le regole relative alla quarantena.

Secondo l’Anvisa, l’ente regolatore sanitario brasiliano, i 4 calciatori argentini avrebbero affermato di aver fatto tappa in Venezuela prima di raggiungere San Paolo. L’informazione si sarebbe rivelata falsa. Inizialmente, ai 4 giocatori sarebbe stato consentito di scendere in campo. La situazione è precipitata con l’ingresso dei funzionari sul terreno di gioco. La federcalcio argentina dal proprio profilo Twitter annuncia la sospensione del match, mentre dallo stadio rimbalzano le voci dei protagonisti. “Perché non sono venuti a cercarli in albergo?”, chiede il commissario tecnico argentino Scaloni. (Adnkronos)

All’arbitro la decisione definitiva: match sospeso

La Conmebol fa sapere che “per decisione dell’arbitro, il match Brasile-Argentina è sospeso. L’arbitro e il Commissario di gara invieranno una relazione alla Fifa, che determinerà le decisioni da prendere. Si tratta di un procedimento che segue alla lettera le regole vigenti”.

Il direttore dell’Agenzia nazionale sanitaria brasiliana: “La vicenda con sbocchi legali”

Nel mezzo del caos dell’incredibile sospensione, una delle parole più attese è stata quella del direttore dell’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa), protagonista dell’interruzione del match a 5 minuti dal fischio d’inizio. E proprio Antonio Barra Torres – scrive il quotidiano argentino ‘Olé’ – è intervenuto su Espn e ha fornito i dettagli sulla situazione dei quattro giocatori argentini coinvolti in un problema che potrebbe portare anche a questioni legali.

La stampa mondiale: “E’ uno scandalo”

“Scandalo Mondiale”. Dall’Argentina alla Spagna, passando per l’Inghilterra, la stampa internazionale è unanime nel raccontare l’incredibile stop di Brasile-Argentina, partita di qualificazione a Qatar 2022, ieri dopo 5′ di gioco a San Paolo per l’intervento delle autorità sanitarie brasiliane che hanno accusato quattro giocatori argentini di non aver osservato la quarantena Covid.

“Si poteva evitare”. La dichiarazione del Presidente della Federcalcio brasiliana

“La partita è sotto l’egida della Fifa”, la posizione di presunta neutralità della Conmebol, la federazione sudamericana, chiamata a decidere se far rigiocare o meno e quando la partita. Per una decisione disciplinare, comunque, si attende il rapporto dell’arbitro e degli ispettori.

“Tutto questo si poteva evitare”, ha detto il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednando Rodrigues, mentre anche i giocatori della Selecao a fine partita hanno assicurato: “Noi avremmo voluto giocare”.

Il figlio del presidente Bolsonaro: “L’Argentina va severamente punita”

“L’Argentina dovrebbe essere severamente punita”. Così Flavio Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile e senatore di Rio de Janeiro, è intervenuto nella notte su Twitter riguardo alla sospensione della partita Brasile-Argentina.

“Gli argentini hanno giocato un brutto scherzo. Sapevano di violare la legge brasiliana, hanno impedito all’Anvisa di accorgersene e con la forza hanno portato i quattro dall’Inghilterra. La polizia federale deve indagare su chi non è intervenuto prima della partita e l’Argentina dovrebbe essere severamente punita”.

Clarin: “Bolsonaro avrebbe chiamato la Federcalcio brasiliana per la ripresa della partita”

Suo padre invece, secondo quanto ricostruisce il quotidiano argentino Clarin, citando fonti diplomatiche, nel pieno del caos avrebbe chiamato la federazione brasiliana di calcio per sollecitare la ripresa della partita ed evitare problemi ai calciatori argentini. La telefonata del presidente Bolsonaro – riporta il giornale – è arrivata quando gli ospiti erano già negli spogliatoi e quindi non è andata a buon fine.

La partita è stata interrotta dopo appena sei minuti di gioco a causa dell’incursione in campo dell’Agenzia sanitaria brasiliana che ha decretato lo stop per la presenza sul terreno di gioco di quattro giocatori dell’Albiceleste passati per l’Inghilterra (Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero) e che quindi, in base alle leggi vigenti, non avrebbero potuto entrare in Brasile senza prima osservare un periodo di quarantena. (Ansa).

