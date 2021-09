Ardea, chiusa una casa di riposo abusiva: anziani tra rifiuti e insetti

Ardea – E’ stata chiusa una casa per anziani in via delle Mente ad Ardea. La struttura era gestita senza autorizzazioni da una signora di Ardea e al suo interno c’erano 2 ospiti anziani in condizioni igienico sanitarie scadenti, tra rifiuti bruciati, muffa e insetti.

La richiesta di ispezione è partita dai Carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo, il personale della Asl e Pre.S.A.L., unitamente ai funzionari dei Carabinieri di Tor San Lorenzo, il personale medico del distretto 4 di Pomezia, nonché dei Servizi Sociali del Comune di Ardea, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura adibita a casa famiglia.

Dal sopralluogo è emerso che la casa “era in condizioni esterne fatiscenti e presentava diverse barriere architettoniche”, come si legge nell’Ordinanza del Sindaco. Inoltre “non risultava probabilmente allacciata alla rete idrica e fognaria comunale; tutti gli gli ambienti si presentavano in condizioni igieniche e di sicurezza pessime, per la presenza di sporcizia, muffe, distaccamento di intonaci, impianti e strutture obsolete, nonché sprovvisti dei requisiti strutturali minimi, con altezze interne dei locali inadeguate e superfici finestrate apribili insufficienti a garantire l’idonea areazione naturale”. Oltre alla sporcizia e alla muffa, nell’area verde adiacente sono stati rinvenuti “rifiuti abbandonati sul terreno, ricettacolo di animali e insetti molesti, oltre a tracce di avvenuta combustione di immondizie”.

Durante l’ispezione erano presenti nella struttura due anziani ospiti “in condizioni igienico sanitarie scadenti prontamente allontanati tramite l’intervento dei familiari contattati nel corso del sopralluogo”. La proprietaria “ha dichiarato di occuparsi da sola degli anziani ospiti presso la struttura, ma non ha presentato alcun atto autorizzativo ai sensi della L.R. Lazio n. 41/2003, necessario ai fini della gestione di detta attività”.

Il Sindaco di Ardea, su richiesta della Asl Roma 6, con l’ordinanza numero 176 del 6 settembre 2021, ha ordinato “di provvedere con effetto immediato alla sospensione di qualsiasi attività condotta all’interno della struttura”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

