Covid-19, a Fiumicino sono a 117 i positivi accertati: il bollettino del 7 settembre

Fiumicino – “Secondo il report di oggi della Asl Roma 3, il totale delle persone positive in questo momento nel nostro comune è pari a 117“. Lo fa sapere, tramite un post sui canali social del Comune di Fiumicino, il sindaco Esterino Montino.

“Nello specifico, contiamo 4 nuovi contagi e 14 guariti – sottolinea -. L’età media è pari a 33 anni e il rapporto con la popolazione totale è di 0.14″.

“Si conferma il trend degli ultimi giorni anche per quanto riguarda l’incidenza nelle singole località – prosegue Montino -. Tra Isola Sacra e Fiumicino si conta il 39% del totale dei casi, il 14% è ad Aranova, il 9% a Maccarese, stessa percentuale a Passoscuro e Focene, mentre Parco Leonardo e Le Vignole contano il 7% ciascuna”.

“Tra una settimana riapriranno tutte le scuole e il nostro obiettivo deve essere che le lezioni si svolgano sempre in presenza – conclude il sindaco -. Anche per questo è importantissimo che si raggiunga il più alto numero di vaccinazioni possibile. Rinnovo l’invito a chi ancora non lo avesse fatto, di recarsi presso un hub vaccinale e chiedere la propria dose. E, comunque, di continuare ad osservare l’uso della mascherina e del distanziamento”.

