Fiumicino, Caroccia: “In corso la messa in sicurezza della fermata bus di via Coni Zugna”

Fiumicino – “Sono in corso i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della fermata bus in via Coni Zugna in prossimità del plesso scolastico e del punto di primo soccorso”. Così in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Si tratta di un lavoro che si e reso indispensabile – spiega l’Assessore – in quanto, essendoci un forte concentramento dei frequentatori del plesso scolastico e del punto di primo soccorso le frequenti fermate dei bus sia del trasporto scolastico, sia del trasporto locale, e del bus Cotral creano forte disagio al traffico già di per sé sostenuto su via Coni Zugna”.

“Con la modifica che stiamo apportando, – conclude Caroccia – i bus faranno le fermate nell’apposito spazio creato. In contemporanea il traffico veicolare continuerà a scorrere, limitando il rallentamento ai soli passaggi pedonali degli studenti e degli accompagnatori”.

