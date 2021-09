Fiumicino – Cumuli di rifiuti e pile di documenti con tanto di nominativi, indirizzi e partite iva: questo quello che hanno trovato alcuni pescatori nei pressi dell’ex ristorante “La Vecchia Scogliera“.

In quella zona l’emergenza rifiuti è stata più volte segnalata, visto anche il verificarsi di numerosi incendi proprio all’interno dello stesso stabile. Grazie al lavoro di molti volontari, l’area è stata anche più volte ripulita ma, a quanto pare, invano: i rifiuti abbandonati continuano ad accumularsi e ora, la scoperta di questi moltitudine di documenti gettati lì, di cui è facile risalire ai proprietari.

