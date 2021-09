Fiumicino, rapina una farmacia minacciando con un taglierino la titolare: denunciato

Fiumicino – Entra in una farmacia, minaccia con un taglierino la titolare e poi ruba tutto l’incasso. E’ successo nella tarda serata di domenica scorsa a Fiumicino.

I Carabinieri, raccolta nell’immediatezza del fatto la testimonianza della vittima ed incrociato il suo racconto con le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti a isolare l’immagine dell’aggressore.

Quest’ultimo è stato riconosciuto dagli stessi militari che sono riusciti ad identificarlo in un 42enne romano, già noto alle forze dell’ordine, precedentemente notato girovagare nella zona durante i loro servizi; la conseguente perquisizione nell’abitazione dello stesso ha consentito di rinvenire sia il taglierino sia le scarpe utilizzate dal predetto nella rapina.

Il malfattore è stato rintracciato e denunciato alla Procura della Repubblica, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

