La Riviera di Ulisse al Festival di Venezia 2021 per il premio “Terra di Cinema”

Gaeta – La Riviera di Ulisse sarà presente alla 78ᵃ edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, grazie all’impegno della presidente del Parco Carmela Cassetta, madrina di un evento speciale all’interno degli eventi collaterali alla rassegna cinematografica.

La Mostra, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto, ospiterà infatti la prima edizione del Premio Ulisse “Terra di Cinema” che verrà conferito a una regista che si è particolarmente distinta, nella sua carriera, nel raccontare la bellezza e la varietà del territorio.

Molte sono state le opere cinematografiche girate nel Golfo dagli anni ’50 ad oggi e si può citare ad esempio La Ciociara, Per grazia ricevuta, Febbre da cavallo, fino ad arrivare a Saturno contro, Gomorra (la serie), L’amica geniale, Il trono di spade. Allo scopo di ricordarle tutte, l’Ente Parco ha preparato per l’occasione una brochure digitale scaricabile tramite QR-code che presenterà a Venezia insieme al corto “Terre d’Ulisse” di Antonio Visceglia e Zaira Magliozzi.

“Il connubio tra cinema e turismo, qui da noi (e il conseguente ritorno economico per il territorio), è generalmente riconosciuto ma è ora necessario sottolineare che tale connubio è possibile solo quando la politica si assume l’onere di semplificare le procedure per chi intenda girare un film e di richiamare l’attenzione degli operatori di settore affinché scelgano sempre più la Riviera di Ulisse come ambientazione dei loro progetti artistici”, si legge in una nota della Presidente del Parco Riviera di Ulisse.

È proprio perciò che la presidente ha lavorato alacremente al fine di ottenere che il 9 settembre si apra il sipario sul nostro evento speciale. Anche in quella occasione Carmela Cassetta richiamerà l’attenzione generale a tematiche che da sempre le stanno a cuore quali l’emancipazione femminile e la lotta ai femminicidi, nell’intento di unire, nel ruolo di amministratrice pubblica, arte e impegno sociale.

