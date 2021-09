Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’inizio dell’autunno meteorologico ha riservato non poche sorprese con frequenti piogge e temporali anche forti al Centro-Sud mentre dal punto di vista climatico le temperature risultano di stampo estivo e in più di una situazione si può parlare ancora di caldo seppur non intenso. Questi sono i due aspetti che ci accompagneranno nella nuova settimana, caldo gradevole tardo estivo e ancora un po’ di instabilità soprattutto al Sud ma in parte anche al Centro a causa di una piccola ansa ciclonica che dall’Europa sud orientale manterrà la sua influenza sul nostro Paese e potrà rincarare la dose sulla Sicilia da metà settimana. La pressione più elevata garantirà invece una maggiore stabilità al Nord anche se con qualche infiltrazione umida atlantica che specie tra martedì e mercoledì porterà delle nubi e qualche pioggia al Nordovest. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni a iniziare dalla giornata di lunedì:

METEO MARTEDÌ 07 SETTEMBRE. Sarà una giornata in prevalenza soleggiata per le regioni centro settentrionali pur con il passaggio di qualche velatura o stratificazione a tratti più compatta nelle ore centrali. Sempre nelle ore centrali sarà possibile qualche isolato piovasco sui settori alpini. Il tempo mostrerà ancora caratteri instabili al Sud soprattutto tra Calabria e Sicilia dove nelle ore pomeridiane avremo ancora lo sviluppo di temporali. Qualche temporale ma in forma più sporadica sarà possibile anche tra Puglia, Campania e Basilicata. Le temperature non subiranno variazioni. I venti saranno ancora in prevalenza settentrionali con mari mossi.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata stabile sulle regioni del medio Tirreno, caratterizzata dal transito di nubi stratificate talora estese a partire dal pomeriggio ed in serata. Possibili isolati spunti piovosi sui crinali Appenninici del frusinate e reatino nel pomeriggio. Clima estivo, ma secco per correnti nord orientali; massime prossime ai 30-32°C sulle zone interne. Venti deboli o moderati, da Nordest sulle interne, da Nordovest sul Lazio e lungo le coste, qui con temporanei rinforzi nel pomeriggio. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da giornate stabili e complessivamente soleggiate, salvo instabilità diurna sui settori appenninici e meridionali del Lazio nella giornata di lunedì e dal transito di innocua nuvolosità stratificata, talora estesa, nel corso di martedì. Seguirà un mercoledì tra sole e qualche nube su Toscana ed Umbria, mentre ritroveremo variabilità diurna sul Lazio centro-orientale con ancora occasione per rovesci e temporali sparsi. Maggiore variabilità pomeridiana giovedì associata a possibili spunti piovosi o brevi rovesci sparsi sulle zone interne. Clima estivo con temperature massime entro i 30-33°C.

(Fonte 3B Meteo)