Notte di fuoco a Ostia: incendio devasta un appartamento

Ostia – Momenti di paura nella notte sul litorale romano, più precisamente a Ostia Lido, dove intorno alle 4 del mattino di oggi, martedì 7 settembre, un incendio è divampato in un appartamento, al piano terra, di una palazzina di sei piani in via delle Aleutine. Le fiamme sono nate in una stanza per poi propagarsi all’intera abitazione.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno subito raggiunto il posto con due squadre operative (13A e 11A), un’autoscala e il TA/6. Per i residenti solo tanta paura e, fortunatamente, nessuno è stato trasportato in ospedale. Sul luogo del rogo, le cui cause sono ancora tutte da accertare, anche la Polizia e Italgas per quanto di loro competenza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio