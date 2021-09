Pagamento Tari, Severini: “Ancora cartelle in ritardo o mai arrivate. La situazione non è più tollerabile”

Fiumicino – “Ci risiamo… ancora una volta molti, ma veramente tanti cittadini si stanno lamentando del mancato arrivo o, per i più fortunati, del ritardo delle cartelle della Tari: arrivano scadute oppure bisogna fare mille giri per andare a riprenderle chissà dove”. Lo dichiara in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Questo è un servizio che noi paghiamo – spiega il Capogruppo – e c’è una gara d’appalto per la consegna delle cartelle, quindi, se si creano questi disservizi, perché devono essere sempre i cittadini a pagare?

Non possiamo più tollerare una situazione del genere e i cittadini sono stanchi di incappare in questi “intoppi” burocratici. Chiediamo alla Fiumicino Tributi di fare chiarezza su questa vicenda, che ormai si ripete da troppo tempo e più anni, ma che, in questo momento, è ai limiti della criticità sul territorio.

Eventualmente, chiediamo anche di ridiscutere l’affidamento di tale servizio a chi se ne sta ora occupando, perché, stando ai fatti, non sembra sia abbastanza performante”.

