Rinaldi oro e Indelicato argento al Beach Wrestling World Series di Ostia

Ostia – È arrivata un’altra conferma per lottatrici azzurre, Enrica Rinaldi e Francesca Indelicato, che nel beach wrestling non mancano un appuntamento.

Si è chiusa lo scorso 5 settembre la seconda tappa della Beach Wrestling World Series, in scena a Ostia nella cornice del Beach Resort Oasi, dove la nazionale azzurra ha conquistato due medaglie, un oro con Enrica Rinaldi e un argento con Francesca Indelicato.

Enrica Rinaldi, dopo l’ottimo percorso di ieri nel girone nordico dei +70 kg, oggi ha battuto la rumena Catalina Axente in semifinale e in finale ha incontrato la bulgara Mariya Gerginova Oryashkova, conquistando la medaglia d’oro sul risultato di 3-0.

L’argento, invece, lo mette al collo Francesca Indelicato. L’azzurra dei 60 kg ha avuto la meglio, in semifinale, sulla spagnola Maria Victoria Baez Dilone, ma in finale ha perso con la turca Mehlika Ozturk per 3-0.

In gara c’era anche Elena Esposito, che purtroppo non è riuscita a superare il suo girone nordico nella categoria dei 70 kg.

La World Series di Beach Wrestling continua con altri due appuntamenti: in Grecia il 10 e 11 settembre e in Romania il 25 e 26 settembre. La nazionale italiana, però, parteciperà soltanto alla finale in Romania, a Costanta, con la stessa squadra di questo appuntamento romano appena passato. (fijlkam.it)

(foto@fijlkam)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport