Roma-Lido, Picca: “Per l’incapacità di Raggi e Zingaretti da lunedì sarà il caos per viaggiatori”

Ostia X Municipio – “Questa mattina abbiamo portato la nostra solidarietà ai pendolari della Roma-Lido, in presidio alla stazione di Castel Fusano per raccogliere le firme contro la soppressione di alcune fermate della Roma-Lido. E’ il bilancio negativo della formidabile coppia Raggi-Zingaretti – con la complicità del Municipio X – che ha determinato la chiusura di tre stazioni: Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo”. E’ quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

“Dal 13 settembre sarà caos e questo comporterà gravi disagi a migliaia di utenti, in particolare per coloro che dovranno raggiungere la fermata Stella Polare e recarsi al Centro paraplegici per la riabilitazione. Sono infatti bloccati 11 impianti su 10 – stazioni non percorribili, scale mobili e ascensori bloccati – che riguardano l’accessibilità alle persone disabili”.

“Primato d’incapacità alla sindaca di Roma e al presidente della Regione Lazio, inadeguati a gestire e manutenere una linea ferroviaria strategica come la Roma-Lido. Noi riteniamo debba essere trasformata in una ‘moderna metropolitana leggera’, con incremento dei convogli, della frequenza e rinnovamento del materiale rotabile”.

