Street art a Pomezia: parte il progetto con le scuole superiori del territorio

Pomezia – Si è tenuto ieri mattina un incontro tra la vicesindaco Simona Morcellini, l’sssessora Miriam Delvecchio, i consiglieri comunali Stefano Alunno Mancini e Luisa Navisse, e i dirigenti scolastici degli istituti superiori del territorio, per avviare ufficialmente un progetto di street art che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori di Pomezia.

“L’obiettivo – spiega l’Assessora Delvecchio – è coinvolgere gli studenti nella progettazione e realizzazione di quattro murales, uno per ogni istituto: la street art è una forma espressiva molto vicina ai più giovani e già utilizzata dai nostri studenti in progetti scolastici e in collaborazione con il Comune. Con questo progetto vogliamo lavorare sull’agenda 2030 e sul curriculum dell’educazione civica valorizzando l’attività artistica e culturale degli studenti della nostra Città, che non solo renderanno più belli i loro edifici scolastici ma lasceranno la loro impronta a chi arriverà dopo”.

“Questa collaborazione con le scuole – aggiunge la vicesindaco Morcellini – si inserisce perfettamente nel progetto ‘Sol Indiges. Arte pubblica a Pomezia tra mito e futuro’ avviato ad aprile scorso con il grande murale ‘L’Antiporta’ di Agostino Iacurci sulle pareti della biblioteca comunale, che proseguirà a ottobre con la ‘Chiamata alle arti. Fare scuola’ dell’artista Ivan Tresoldi sulle scuole Orazio e Marone. Un percorso che intreccia narrazione delle origini e visione del futuro, mettendo al centro i nostri concittadini più giovani”.

