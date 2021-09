Amministrative 2021, Magliozzi: “Politiche attive per le nuove generazioni”

Formia – “Le nuove generazioni devono necessariamente essere coinvolte nelle decisioni che le riguardano. Formia deve essere la fabbrica delle opportunità, una città in cui poter creare per tutti i giovani occasioni di formazione, aggregazione e soprattutto occupazione”. E’ quanto si legge in un comunicato del Candidato Sindaco di Formia Luca Magliozzi sul punto di programma riguardante le politiche giovanili.

“Per quanto riguarda la formazione – prosegue Magliozzi -, la scuola tornerà a svolgere un ruolo fondamentale. Formia è una città frequentata ogni giorno da studenti di tutte le età e di tutto il comprensorio. La biblioteca comunale non riesce a soddisfare la richiesta attuale, pertanto una riorganizzazione e potenziamento di nuove aule studio dotate di moderne attrezzature e dislocate nei diversi quartieri è quantomeno necessaria”.

“Se è vero che un Sindaco poco può sulle politiche attive del lavoro, abbiamo invece la possibilità di sviluppare una rete di competenze al servizio delle politiche giovanili. Saranno infatti avviati percorsi extra-scolastici di apprendimento di competenze chiave spendibili sul mercato del lavoro, come la promozione della mobilità giovanile in Europa ed il supporto a start up ed incubatori diffusi in rete. Favoriremo la creazione di un vero e proprio “spazio giovani”, un luogo in cui si impara facendo, capace di trasformare le passioni in professioni. Smart-working e co-working non sono il futuro, rappresentano il presente. Formia deve premiare il merito e garantire opportunità”.

“La pandemia da Covid-19 ci ha mostrato come i giovani siano attenti a tematiche sociali. L’impegno di tanti va tradotto in servizio alla comunità. Il nostro impegno sarà favorire l’Associazionismo giovanile tramite la partecipazione ai numerosi bandi regionali, progetti di servizio civile che favoriscano l’inclusione e l’attenzione alle fragilità. Dobbiamo motivare i giovani a sentirsi protagonisti nell’attuazione di un processo di cambiamento“.

“La forza delle nuove generazioni dovrà essere il cuore pulsante di una Formia moderna, contemporanea e proiettata al futuro”, conclude il candidato sindaco.

