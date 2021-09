Ardea – Una pattuglia della Polizia Locale composta da tre unità con a capo il Cap. Marzia Sgrò si

si sono recate in un terreno in via delle Fucsie angolo via di Sant’Antonio ad Ardea, dove domenica sera è stato acceso un grande falò che avrebbe minacciato le abitazioni confinanti.

Fortunatamente nulla di pericoloso è accaduto, se non il denso fumo nero e il forte odore acre che hanno costretto gli abitanti della zona a evitare di uscire di casa per qualche ora. I vigili del fuoco sono prontamente giunti sul posto ma hanno trovato il fuoco spento. L’ipotesi è che la stessa persona che lo aveva appiccato avrebbe preferito spegnere le fiamme dopo essersi resa conto che aveva appestato una vasta area del circondario.

Nella mattinata di ieri 7 settembre la municipale ha effettuato un sopralluogo nel terreno e dopo aver effettuato tutti gli accertamenti ha multato il proprietario. Ancora una volta la squadra del vice comandante Cap. Sgrò tenta di scoraggiare con i suoi verbali coloro che incoscientemente accendono fuochi per bruciare materiale tossico. Inoltre, prosegue l’installazione di telecamere e foto trappole lungo i varchi e nei punti di maggior abbandono di rifiuti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

