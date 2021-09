Ostia – Ha preso il via oggi, dal mare di Roma, il tour elettorale di Virginia Raggi, in corsa per la poltrona di Sindaco di Roma. Prima tappa il Marcato Ostia I, dove ha incontrato residenti, commercianti e lavoratori. Quindi la passeggiata a piazza Anco Marco e sul pontile prima di recarsi allo skate park, recentemente inaugurato proprio dall’Amministrazione a 5 Stelle.

Qui è stata anche presentata la lista civica “Sportivi per Roma”. “Sono molto felice di vedere così tante persone che mi sostengono e che hanno scelto di continuare insieme a me il lavoro avviato in questi anni”, il commento della Sindaca, che aggiunge: “La lista ‘Sportivi per Roma’ è infatti una squadra di cittadini che vogliono fare la loro parte per rendere la Capitale una città dove lo sport possa essere motore di inclusione e integrazione sociale”. Ad accompagnarla nel suo tour nel X Municipio anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Foto 3 di 10



















“Ostia fa parte di Roma e se qualcuno pensa di farne un Comune autonomo o di “spezzettare” il Municipio, evidentemente non sa di cosa parla e non conosce il territorio“, aveva detto la Raggi in un’intervista rilasciata alla nostra redazione (leggi qui).

“A Ostia abbiamo avviato un cambiamento strutturale, anche nel settore della mobilità”, aveva sottolineato nella stessa occasione la prima cittadina, ricordando che “la ciclabile sul lungomare di Ostia era attesa da oltre trent’anni da tutti i cittadini del territorio. Una promessa mancata, che noi abbiamo reso realtà e inaugurato. In questi anni abbiamo completato progetti spesso rimasti nel cassetto, anche per decenni. In totale abbiamo realizzato oltre 65 km di nuove ciclabili e continueremo a lavorare per averne sempre di più in città. In questi giorni sono in corso gli interventi per rendere la ciclabile del lungomare di Ostia ancora più funzionale e sicura“. Domani il tour della Sindaco proseguirà a Val Cannuta, Primavalle e Trionfale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio