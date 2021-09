Estensione green pass, Severini: “Anche la politica torni alla normalità”

Fiumicino – “Scuole, trasporti, uffici, teatri… l’obbligo di green pass si sta estendendo progressivamente in tutti gli aspetti della nostra vita, per un completo ritorno alla normalità. Quello che auspichiamo è che anche la vita politica possa tornare alla normalità di sempre: è ora che la cittadinanza sia nuovamente coinvolta nelle Commissioni e nel Consiglio comunale“. Così in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Tenendo conto che, con il green pass, l’aula consiliare può contenere in sicurezza oltre 60 persone, – spiega Severini – sarebbe opportuno cominciare a parlare di politica trasparente e restituire questa trasparenza ai cittadini, coloro che siamo chiamati a rappresentare”.

