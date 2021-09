Fiumicino, niente distanziamento sulla giostra per bambini: interviene la Polizia

Fiumicino – Nessun distanziamento sociale fra i bambini: per questo motivo i poliziotti hanno chiuso per 5 giorni una giostra di Fiumicino.

I piccoli avventori della giostra girevole, infatti, erano disposti a meno di un metro di distanza l’uno dall’altro.

Stessa sorte per uno stabilimento balneare, sanzionato perché il proprietario non ha adottato idonee misure atte a garantire il distanziamento tra gli avventori: anche in questo caso, la Polizia di Stato ha imposto una chiusura al pubblico di 5 giorni.

