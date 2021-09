Latina, va a sporgere denuncia ma ruba le mascherine ai carabinieri: denunciato

Latina – Stamattina, 8 settembre, a Latina, i carabinieri della stazione di Latina scalo deferivano all’autorità giudiziaria un 47enne del posto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Il 47enne che si era presentato in caserma per formalizzare una denuncia di smarrimento, riusciva a rubare due pacchi di mascherine chirurgiche in dotazione all’arma, custodite all’interno dei locali, occultandoli nella propria borsa.

Risultava vano il tentativo dell’uomo di nascondere il maltolto poiché i carabinieri si accorgevano subito del furto recuperando le mascherine sottratte e procedendo alla denuncia del prevenuto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

