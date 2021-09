Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una struttura anticiclonica si estende dal Mediterraneo occidentale e dal Nord Africa verso nord, fino ad abbracciare tutta l’Europa centrale e parte di quella settentrionale. Il suo bordo destro cerca di inglobare anche l’Italia, ma il nostro Stivale rimane ai margini tra la sua protezione e l’azione si una saccatura depressionaria ancora presente sulla Penisola Balcanica, che invia infiltrazioni di correnti nordorientali verso l’Italia responsabili di locali fenomeni di instabilità. Ne sono testimonianza i temporali presenti in avvio di giornata su parte di Sicilia e Calabria, oltre ad altri episodi attesi nelle prossime ore sull’Appennino meridionale e su parte dei settori alpini e nei prossimi giorni su alcune aree del Centro-Sud, pur in un contesto di stabilità prevalente. E giovedì si assisterà anche ad un aumento della nuvolosità su Nordovest e Sardegna con l’arrivo di alcuni piovaschi, per l’avvicinamento di un fronte da ovest pilotato da una saccatura di bassa pressione che segnerà il passo sul Golfo di Biscaglia. In questo contesto le temperature non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi su gradevoli valori tardo estivi.

METEO MERCOLEDÌ 08 SETTEMBRE. Inizio giornata soleggiato o poco nuvoloso salvo addensamenti al Nordovest. In giornata ancora addensamenti sparsi al Nordovest e Lombardia con qualche pioggia in arrivo sulle Alpi centro-occidentali. Addensamenti in formazione anche su parte del Centro-Sud con sviluppo di alcuni rovesci o locali temporali su basso Lazio, interne abruzzesi, Puglia interna, Lucania, Calabria ed est Sicilia, oltre che alla Sardegna occidentale, in attenuazione tra sera e notte. Temperature senza variazioni di rilievo.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata stabile tra sole e qualche nube sparsa sulle regioni del medio Tirreno, con instabilità pomeridiana sui settori interni e centro meridionali del Lazio, qui con locali piovaschi o isolati temporali. Clima estivo, con massime prossime ai 29-32°C; picchi su alta Toscana e interne Umbro-Laziali. Venti deboli o moderati da Nordest su interne, moderati da Nordovest lungo le coste Toscane, da Ovest-Sudovest sul Lazio. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende un prosieguo di settimana ancora stabile e perlopiù soleggiato, salvo instabilità diurna sui settori appenninici e meridionali del Lazio nella giornata di mercoledì/giovedì e dal transito di innocua nuvolosità stratificata, talora estesa, nel corso di venerdì. Anche nel weekend la situazione non subirà grosse variazioni con ampi spazi soleggiati e ancora il rischio di qualche isolato e breve fenomeno solo in Appennino.

(Fonte: 3B Meteo)M