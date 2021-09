Multe su via dell’Aeroporto, De Vecchis: “Presenterò un’interrogazione parlamentare”

Fiumicino – Il nuovo limite di velocità imposto su via dell’Aeroporto, a Fiumicino, continua a suscitare polemiche.

Alle rimostranze dei tanti automobilisti multati, organizzatisi in un comitato (leggi qui), si aggiunge oggi la voce di William De Vecchis, senatore della Lega. “Da uomo delle istituzioni – racconta in un post su Facebook – ho doverosamente pagato la multa, ma continuerò a sostenere tutti i cittadini multati, a mio avviso ingiustamente, a causa di quello che ritengo un limite di velocità improprio su via dell’Aeroporto voluto da Anas. Limite di velocità, tra l’altro, imposto e istituito senza la dovuta pubblica informazione“.

E annuncia: “Presenterò, a sostegno dell’azione dei consiglieri comunali del centrodestra di Fiumicino, un’interrogazione parlamentare“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino