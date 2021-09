Qualificazioni Qatar 2022. Manita azzurra a Reggio Emilia: Lituania asfaltata

Reggio Emilia – L’Italia travolge la Lituania per 5-0 nel match valido per il Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e si avvicina alla fase finale della Coppa del Mondo. La Nazionale, al 37esimo risultato utile consecutivo, sale a 14 punti e consolida il primato in vetta alla classifica.

La Svizzera, che ha 2 gare in mano degli azzurri, pareggia 0-0 in casa dell’Irlanda del Nord e insegue a quota 8. Il confronto diretto in programma a Roma l’11 novembre può trasformarsi in uno spareggio per il primato.

Il match

L’Italia archivia la pratica baltica in meno di mezz’ora. Nonostante la formazione ampiamente sperimentale scelta dal ct Mancini, gli azzurri non incontrano nessun problema. Kean apre lo show all’11’ sfruttando il colossale errore di Novikovas, che sbaglia il retropassaggio e regala il pallone all’attaccante della Juventus: 1-0. Passano 3 minuti e arriva il raddoppio. Raspadori controlla, si gira e calcia verso la porta: la palla finirebbe fuori, la deviazione di Utkus è decisiva per il 2-0 al 14′. Raspadori si prende un gol tutto suo al 24′, firmando il 3-0: palla vagante nell’area lituana dopo un cross di Di Lorenzo e l’attaccante del Sassuolo piomba in spaccata per il tap-in vincente.

Prima della mezz’ora, Kean completa la doppietta personale e il poker tricolore. Lancio di Bernardeschi, l’attaccante fa centro di sinistro: 4-0 al 29′. In avvio di ripresa c’è gloria anche per Di Lorenzo, che al 54′ trova l’incrocio con un tiro-cross dal vertice dell’area: 5-0. Il match non ha più nulla da dire, remi in barca e 3 punti preziosi in cassaforte. (fonte Adnkronos, foto Twitter @Vivo_Azzurro)