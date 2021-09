Roma, intossicato e paralizzato: gabbiano reale salvato dalla Polizia e affidato alla Lipu

Roma – Sono stati fermati da personale del Campidoglio mentre stavano effettuando il servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato che nella mattinata di ieri hanno salvato un esemplare di “gabbiano reale”.

L’uccello era ai piedi dell’Altare della Patria e, nonostante avesse le ali spiegate, non riusciva a spiccare il volo.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Sezione Sicurezza, diretto da Massimo Improta, dopo aver contattato la Lipu, si sono procurati un cartone con il quale trasportare l’animale e lo hanno portato presso la struttura di Villa Borghese per il recupero della fauna selvatica, affidandolo alle cure degli operatori che gli hanno riscontrato un’intossicazione con paresi degli arti inferiori.

