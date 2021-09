Roma-Lido, Picca: “Gaffe del M5S, scrivono alla Regione invece che all’Atac”

Ostia – “Dopo tre anni e mezzo di silenzio l’amministrazione grillina del Municipio X decide di prendere carta e penna e scrivere al presidente della Regione Lazio per revocare la chiusura delle tre stazioni della Roma-Lido, che da lunedì 13 settembre saranno soppresse”. E’ quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

“Peccato che i 5 Stelle abbiano scritto all’ente sbagliato – prosegue -, è infatti l’Atac sovrinteso dalla sindaca Raggi che ha deciso di chiudere le fermate. E questo non cambia certo la responsabilità di Zingaretti sulla gestione della Roma-Lido, che continua a nascondersi dietro a un patetico rimpallo di responsabilità”.

“I 5 Stelle aprono la campagna elettorale su Ostia con una gaffe clamorosa, segno di chi non conosce nemmeno il territorio che amministra. Ecco come hanno governato in Campidoglio e al Municipio X, con la criticità della Roma-Lido che tra qualche giorno ricadrà sulle spalle dei cittadini, con gravissimi disagi ai viaggiatori e all’utenza disabile”.

