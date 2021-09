Roma, vedono i Carabinieri e lanciano la cocaina dal finestrino dell’auto: 3 denunciati

Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Colonna hanno denunciato a piede libero tre persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di tre giovani – un 27enne e un 22enne di Roma e una 19enne di Anzio – fermati durante un posto di controllo alla circolazione stradale in via Frascati a Colonna.

I Carabinieri hanno notato che appena intimato l’alt, il veicolo su cui viaggiavano ha rallentato bruscamente mentre gli occupanti lanciavano dal finestrino alcuni involucri immediatamente recuperati dai militari. Al loro interno contenevano 19 dosi di cocaina per un peso complessivo di 10 g.

La droga è stata sequestrata mentre i giovani sono stati identificati e deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo