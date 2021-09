Fiumicino – “Nelle ore decisive della vertenza, vengono ancora discusse problematiche importanti come il futuro dei lavoratori Alitalia che non saranno assunti nella nuova azienda, dobbiamo rilevare l’importante assenza del governo e il silenzio delle forze politiche che siedono in Parlamento”. Così, in una nota stampa, il direttivo DemoS Fiumicino.

“Un silenzio che non dà certo segnali di speranza – spiega il Direttivo – a quelle migliaia di famiglie che in questi giorni sono in attesa di sapere cosa gli riserva il futuro. DemoS sarà vicina ai lavoratori Alitalia che oggi dalle 13:00 si radunano in Assemblea presso l’Area Tecnica per sostenere e partecipare attivamente alla vertenza in corso e chiedendo a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di aprire un tavolo dove poter discutere degli ammortizzatori sociali”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino