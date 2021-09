“Afghan lives matter”: le donne di Fiumicino aderiscono alla mobilitazione nazionale per il disastro afghano

Fiumicino – “In seguito all’acuirsi del disastro afghano, sul territorio alcune donne, provenienti da varie realtà culturali di sono unite e hanno deciso di aderire alla mobilitazione nazionale indetta dal Coordinamento Italiano a Sostegno delle Donne Afghane – Cisda prevista nelle piazze di tutta Italia sabato 11 settembre”. E’ quanto comunicano in una nota stampa le associazioni del territorio di Fiumicino unite in DonneperledonneAfghane

Afghan lives matter – ogni vita conta

“Crediamo sia venuto il momento di fare altra-informazione, di impegnarci insieme per costruire nuovi scenari solidaristici e per chiedere al mondo un’inversione di rotta in favore dell’autodeterminazione dei popoli e delle donne.

Ne parliamo presso lo spazio in concessione all’associazione LaboraStoria, di fronte al Dem, insieme a:

Nima Baheli – analista geopolitico

Alice Basiglini – volontaria di Baobab Experience

Laura Silvia Battaglia – giornalista, documentarista, docente

Luca Brigida – portavoce di Aterego Fabbrica dei Diritti

L’iniziativa si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme anti-Covid

Se avete aquiloni portateli, li faremo volare insieme ai bimbi verso le 17, e se non ne avete partecipate, giovedì 9, al laboratorio di costruzione presso la libreria matrioska”.

Per info 3661510915