Ambiente, la Regione Lazio istituisce il Monumento Naturale cascata dello Schioppo

Regione Lazio – “Sono molto soddisfatto per l’approvazione nel Consiglio Regionale dell’Ordine del giorno, proposto dal consigliere Mauro Buschini, che impegna la Regione all’istituzione del Monumento Naturale ‘cascata dello Schioppo’ a Frosinone”. Così il capogruppo e Consigliere del Movimento 5 stelle della Regione Lazio, Loreto Marcelli, dopo la decisione del Consiglio Regionale di ieri, 08 settembre 2021.

“Ringrazio, il proponente e in particolare l’assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi per l’importante apporto dato a questo progetto. Un’iniziativa concreta che risponde anche alle numerose richieste da parte dei cittadini e delle associazioni, per tutelare questa meravigliosa risorsa, un ‘polmone verde’ in piena città, che soprattutto le Istituzioni devono preservare, per i cittadini, per l’ambiente, per il nostro territorio”.

(Il Faro online)