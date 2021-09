Caos Roma-Lido, Bordoni (Lega): “Nessuno fa niente per dare risposte ai pendolari”

Ostia – “Mentre ci si avvia alla riapertura delle scuole e si riprende il lavoro dopo la pausa estiva sulla Roma-Lido di Ostia cosa accade? Che vengono chiuse ben tre stazioni: Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo causando un evidente disagio (leggi qui)”. A parlare è Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega.

“E il bello – sottolinea Bordoni – è che i Cinque Stelle del X Municipio lo abbiano scoperto dalla stampa! Come s eciò non bastasse, per chiedere la revoca della chiusura il X Municipio, infatti, ha interpellato la Regione, sbagliando indirizzo, visto che la decisione dipende dall’Atac (leggi qui)”.

“In tutto questo nessuno tra chi è al governo nelle istituzioni locali fa niente per dare risposte concrete ai pendolari, alle famiglie e ai cittadini romani colpiti in prima persona . Quando saremo al governo di Roma – conclude – faremo subito gli investimenti necessari per avere servizi e trasporti più efficienti e di qualità”.

