Corsa al Campidoglio, Calenda: “La Raggi è un pessimo sindaco ma non mi sta antipatica”

Roma – “A me la Raggi non sta antipatica, pur considerandola la peggiore sindaca di Roma. Uno può essere avversario ma starti simpatico. Non ci sono toni particolarmente accesi perché non ci sono confronti, io ne ho chiesto migliaia di volte uno televisivo, come fanno i cittadini a scegliere se non ci sono dibattiti tra i candidati in tv“. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, parlando a Start su SkyTg24.

“Al secondo turno non farò apparentamenti, perché la lista che abbiamo fatto – una e non 300 con tutto e il contrario di tutto – è civica e parla a persone di centro, destra e sinistra. Se io prendessi quei voti e li utilizzassi per fare un accordo, che so con Gualtieri, tradirei un pezzo di quell’elettorato. Dirò, siete cittadini se non ce la facciamo votate chi ritenete giusto. Poi dirò ovviamente chi voto io. Ma arriverò al ballottaggio e vincerò“, ha aggiunto.

“Sul Green pass, Meloni e Salvini si sono dimostrati irresponsabili“, ha continuato. “La destra si dimostra non essere destra di governo e Salvini è risibile quando cambia idea sul green pass. La verità è che questa insegue il consenso con ogni mezzo”.

“Ai loro elettori voglio dire però: perché siamo condannati ad avere questa destra che non riesce ad assumere una responsabilità anche rispetto agli atti che sottoscrive. Non è serio votare il Green Pass in Cdm e non farlo quando arriva in Parlamento. Trovo insopportabile che addirittura su una cosa così grave Meloni e Salvini dimostrino una totale irresponsabilità. Almeno la Meloni non è nel governo e non vota i provvedimenti in Cdm”, ha aggiunto Calenda.

Infine, la stoccata agli altri candidati: “Raggi, Gualtieri e Michetti hanno una cosa in comune. Nessuno vuole toccare gli assetti di Ama, Atac e Vigili Urbani. Contano così di raccogliere il voto organizzato. Il risultato sarà, ancora una volta, un pessimo servizio ai cittadini (e ai lavoratori)”.

