Doppio incidente sulla Pontina, traffico impazzito tra Aprilia e Pomezia

Pomezia – Mattinata d’inferno per gli automobilisti in viaggio sulla via Pontina. Ben due incidenti stanno infatti causando, nella giornata di giovedì 9 settembre, lunghe code e rallentamenti.

Il primo è avvenuto intorno alle ore 9, all’altezza del Genio Civile, nel comune di Aprilia, e ha coinvolto cinque auto e un camion. Due i feriti. Il secondo, invece, a Pomezia, e sta provocando code da via Laurentina a via dei Castelli Romani.

A darne notizia è Astral Infomobilità.

In aggiornamento…

