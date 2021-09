Elezioni 2021, Belmonte (Pd): “Trasformerò il mare di Ostia in una meta turistica internazionale”

Ostia – Rilanciare il turismo ad Ostia puntando su un’asse di collegamento che abbracci tutti i quartieri dell’entroterra. E’ il progetto di Marco Belmonte, candidato con il Partito democratico al Consiglio del Municipio X alle elezioni del 3 e 4 ottobre.

Già consigliere e assessore all’Ambiente e alla Sicurezza del Territorio, Belmonte si dice “da sempre impegnato a rendere migliore la qualità della vita dei cittadini, lavorando per una città moderna e tecnologica dove poter vivere e far crescere i nostri figli”.

Tra i punti salienti del suo programma, l’attenzione riservata alla cura del verde pubblico e alla sostenibilità: “Il mio impegno – spiega il candidato dem – è quello di trasformare aree verdi in veri parchi (come il Parco della Madonnetta, i Monti San Paolo, Valle Porcina e Parco del Drago) e di progettare altre piste ciclabili, indispensabili per interconnettere l’entroterra con la parte litoranea e la città di Roma”.

E poi il sottopasso via Dragoncello-Macchia Saponara, che Belmonte ritiene “fondamentale per unire due quadranti importanti, così da dare finalmente un assetto urbanistico definitivo al quartiere Monti di San Paolo”. Ma è anche “necessario intervenire portando a compimento il raddoppio del tratto di via di Acilia da via Mellano all’inserimento con via Colombo”, nonché “realizzare brevi tratti di strade per migliorare la comunicabilità tra i quartieri limitrofi e realizzare un collegamento trasversale da entroterra-Fiumicino (altezza Dragona) che permetterebbe di abbracciare tutti i quartieri dell’entroterra”.

“Il mare di Ostia – sottolinea – è la più grande risorsa del territorio, e il mio impegno è quello di lavorare per trasformarla in una meta turistica internazionale. Si parte dalle linee guida del Piano regionale triennale del Lazio – che considera il nostro territorio un ‘meraviglioso laboratorio’ dove realizzare progetti in una visione e sviluppo di sinergie tra Regione, Comune e Municipio – e si arriva ad uno sviluppo culturale, religioso e identitario attraverso la via Nicolaiana e alla valorizzazione dei siti archeologici naturalistici e sportivi al fine di creare grandi eventi”.

“Nei nostri piani, poi, c’è quello di puntare su innovazione, formazione e marketing, favorendo la preparazione di giovani operatori e manager del turismo al fine di creare sviluppo e occupazione locale: vogliamo vendere le nostre bellezze attraverso il web e le reti informatiche”, precisa Belmonte.

Infine, la raccolta differenziata e la pulizia delle strade: “E’ nostra intenzione – annuncia il candidato – rivedere il piano di intervento di Ama, dando maggiori unità per migliorare il servizio e per contrastare le discariche abusive: vogliamo aprire nuovi centri raccolta dello sfalcio e restituire decoro e pulizia alle nostre strade attraverso un piano di intervento per l’eliminazione delle erbacce a ridosso di strade e marciapiedi”.

