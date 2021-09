Fiumicino, smaltimento delle acque piovane: al via la pulizia dei tombini

Fiumicino – “Sono iniziati da questa settimana i lavori per la pulizia e lo svuotamento da terra, sabbia e detriti dei pozzetti di raccolta e smaltimento delle acque piovane”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Sono circa 6000 i pozzetti sui quali, ogni anno a partire da settembre e per tutto il periodo necessario, procediamo a questi interventi che mirano a prevenire gli allagamenti in caso di piogge abbondanti – spiega Caroccia -. La manutenzione dei pozzetti si somma alle nuove realizzazioni che l’assessorato promuove ogni anno, come quelle dei mesi scorsi ad Isola sacra, a Fregene, Aranova e lungo il canale navigabile di Fiumicino”.

“È, inoltre, in fase di progettazione la realizzazione di nuove opere di raccolta e smaltimento delle acque: un importante cantiere sulla zona di Focene nord, Fregene sud, Passoscuro. Rientra in questo piano di opere anche il completamento di via Siliqua ad Aranova, insieme ad interventi in numerose zone di Isola Sacra”.

“Questa mattina, insieme ai tecnici del mio assessorato, abbiamo fatto un sopralluogo ad Aranova, in località valle Coppa e in via delle Ploaghe per verificare le procedure da mettere in campo per affrontare la questione relativa al convogliamento delle acque piovane”, racconta Caroccia.

“Nei periodi di pioggia intensa, la conformazione di questa zona favorisce un convogliamento di grandi quantità di acqua e fango verso la strada – spiega l’Assessore -. A questo contribuiscono anche le scarse precauzioni prese dai proprietari dei terreni e delle costruzioni che si trovano a monte. Purtroppo, senza un attento metodo di convogliamento delle acque, queste si riversano direttamente su strada oppure in fossi che, a loro volta, scaricano i flussi su strada provocando seri disagi nei giorni di piogge copiose”.

“Naturalmente, anche l’Amministrazione può e deve adottare degli accorgimenti, come la pulizia delle caditoie e la realizzazione di canali di deflusso soprattutto in alcuni tratti. Per questo ho già dato mandato agli uffici di provvedere. Ai proprietari dei lotti privati, intanto, gli uffici comunali invieranno nei prossimi giorni un’apposita comunicazione relativa alle misure da prendere per prevenire gli allagamenti e disagi a tutti gli abitanti della zona. Il buon funzionamento di una comunità richiede l’attenzione di tutti, ognuno per la parte di propria competenza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino