Ita-Alitalia, Baccini: “Non devono essere i lavoratori a pagare, sì alla cassa integrazione di 4 anni”

Fiumicino – “Di fronte alla deriva dell’Alitalia, non devono essere i lavoratori a pagare per scelte sbagliate nell’amministrare quella che era la più importante compagnia aerea del mondo per la qualità professionale in ogni settore e per la tipologia di aerei e per la loro straordinaria sicurezza”.

A sostenerlo è Mario Baccini, capogruppo del centrodestra di Fiumicino, che spiega: “Per tali ragioni mi associo alla richiesta delle strutture sindacali di portare a 4 anni la cassa integrazione, fino al 2025, per tutti i lavoratori Alitalia che non verranno assunti da Ita. La richiesta di Alitalia in Amministrazione straordinaria di un anno di Cigs è insufficiente perché i lavoratori non assunti da Ita rischiano di rimanere senza tutele: la durata della nuova cassa integrazione deve essere in linea con i tempi del piano industriale di Ita, e cioè sino a fine 2025″.

“Nel comune di Fiumicino – sottolinea Baccini – sono in migliaia che potrebbero perdere il posto. Nessun lavoratore deve essere lasciato nella disperazione della disoccupazione che mortificherebbe e alienerebbe l’essere sociale. Siamo al fianco dei lavoratori Alitalia ora e sempre. Per fare il punto della situazione con tutti i capigruppo di centrodestra e le liste collegate abbiamo convocato una riunione per martedì 14 per determinare le linee programmatiche di intervento “.

