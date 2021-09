L’idea di Biden: un vertice mondiale per aumentare i vaccini nei paesi in via di sviluppo

Washington – Joe Biden ha in programma di convocare un vertice globale per rispondere alla crisi del coronavirus e aumentare la fornitura di vaccini ai paesi in via di sviluppo. Lo rivela il Washington Post. Secondo le fonti anonime riportate dal quotidiano statunitense, il vertice si terrà durante le riunioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella settimana che parte il 20 settembre.

Tra le questioni, il coordinamento tra i leader di tutto il mondo per affrontare collettivamente la crisi sanitaria e affrontare le disuguaglianze, incluso il fatto che il mondo in via di sviluppo è rimasto indietro rispetto alle vaccinazioni. Secondo il Washington Post il presidente Usa annuncerà a breve il vertice. La Casa Bianca, riporta il quotidiano, non ha risposto a una richiesta di commento sul tema. (fonte Adnkronos)