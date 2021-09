Roma – Nel corso di alcuni controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato due romani di 47 e 19 anni, entrambi disoccupati e con precedenti penali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri transitando in via Azzolino Decio, hanno notato un 47enne, aggirarsi con fare sospetto e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche, i militari hanno trovato 14 dosi di hashish e hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, in via Paolo Emilio Sfondrati.

Foto 2 di 2



Giunti sul posto hanno anche esteso le verifiche alla terrazza condominiale sorprendendo un 19enne romano, che alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi con una borsa-frigo in spalla. Il giovane ha tentato di spintonare i Carabinieri per divincolarsi ma è stato immediatamente bloccato. Nella borsa- frigo erano nascosti ben 29 panetti di hashish, del peso di 100 grammi ciascuno oltre a dosi già pronte alla cessione illecita, per un totale di 3 chilogrammi.

Dopo l’arresto i due sono stati portati in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo