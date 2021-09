Roma, scontro fra un’auto ed un monopattino: 34enne muore sul colpo

Roma – Grave incidente nel quartiere Trieste, a Roma: a scontrarsi, per cause ancora da chiarire, un’auto e un monopattino.

Nello schianto, avvenuto in via Chiana poco dopo la mezzanotte, ha perso la vita il conducente del mezzo a due ruote, un uomo straniero di 34 anni, che è morto sul colpo. Alla guida dell’auto c’era invece un ragazzo 19enne, che si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale, ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

