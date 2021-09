“Social Bike Plastic Free”: la nuova iniziativa del CdQ Parco Leonardo

Fiumicino – “Venerdì 17 settembre 2021 alle ore 18:00, presso l’area pedonale a Parco Leonardo, sarà presentato il nuovo progetto del locale Comitato di Quartiere in collaborazione con il Centro commerciale Leonardo”. Così in una nota Antonio Canto, Presidente Comitato di Quartiere Parco Leonardo.

“Nella ‘Settimana Europea della Mobilità Sostenibile’, con il servizio di sharing mobility denominato ‘Social Bike Plastic Free’ saranno messe a disposizione gratuitamente due biciclette dotate di carrello portapacchi con cui si potranno esplorare e riscoprire le strade cittadine raccogliendo la plastica abbandonata sul ciglio”.

“Il progetto unisce quindi i benefici della mobilità salubre ed intelligente a quelli della riduzione dell’inquinamento, a tutto vantaggio della qualità della vita del nostro territorio. Una via, insomma, per sviluppare la sensibilità e la cultura civiche ed un modello che ci auguriamo possa essere esportato anche altrove”.

“Inoltre, l’evento sarà l’occasione per ufficializzare la nascita di ‘SìAmo Fiumicino’, un contenitore di idee che ha come obiettivo avvicinare tutte le località del territorio comunale. Già i progetti di riqualificazione della stazione Parco Leonardo e la stradina di collegamento alla Scuola Materna sono stati ideati e curati con la volontà di riprodurli in altre località.

“Il lavoro fatto bene va continuato – conclude -. Il 17 Settembre lanciamo un’iniziativa che proporremo anche ad altre associazioni, così da aumentare i volontari. SìAmo Fiumicino è cultura, senso civico ed innovazione sostenibile, obiettivi importanti del prossimo futuro e Fiumicino deve continuare a correre per essere una nuova città inclusiva ed efficiente”. (Foto: Plastic Free Ride)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino