“Vai a pascolare serpenti”: pioggia di insulti razzisti su Samir, candidato al Municipio X

Ostia – “Vai a pascolar serpenti“, “Ok, ora sali sugli elefanti e vai a caccia di leoni, ok?”, “Samir: ottimo per il I Municipio di Tunisi o di Rabat”, “De preciso da ‘ndo vieni? Ma vatte a fa’ ‘na passeggiata”.

Sono solo alcuni dei commenti comparsi sul profilo di Samir Abdelkhalik Omran Mohamed, giovane in corsa al Municipio X nella lista civica di Roma Futura: una vera e propria pioggia di insulti razzisti, scatenata dall’annuncio della sua candidatura.

A denunciare quanto accaduto è stata Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio e promotrice di Roma Futura: “Una violenza tanto più grave – ha spiegato Bonafoni – perché rivolta verso un ragazzo che a soli 24 anni ha voluto mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini di Ostia, dove è nato e cresciuto, le sue energie e il suo tempo”.

“Purtroppo è stata coinvolta anche la mia ragazza, con insulti sessisti e razzisti inviati in una chat social privata – ha raccontato Samir Abdelkhalik Omran Mohamed -. Ho deciso di denunciare perché non possiamo tacere di fronte all’ennesimo caso di odio online a sfondo razzista. Mi era capitato di affrontare situazioni simili, sui social e sui campi da calcio dove giocavo e dove ora alleno. Ho sempre reagito con pacatezza, ma da candidato a consigliere mi sento investito di una responsabilità in più“.

“Per questo – dice – ho deciso di raccontare, per spronare le persone vittime di razzismo e sessismo a non aver paura di essere se stesse e denunciare sempre. Sono nato in un quartiere difficile, ma mi sono sempre sentito accolto. Eppure c’è ancora un grosso lavoro da fare per trasformare Roma in una città pienamente inclusiva”.

