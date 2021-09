Covid dopo la prima dose di vaccino e rilascio del Green pass: il Ministero fa chiarezza

Roma – “La Circolare emanata ieri dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute fa chiarezza su coloro che hanno contratto infezione da Sars-CoV2 successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino”.

Lo scrive in una nota l’Unità di crisi della Regione Lazio, che prosegue: “Come avevamo richiesto, si stabilisce che chi ha avuto l’infezione entro il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino deve ricevere, il prima possibile, anche la seconda dose. Per chi invece ha contratto l’infezione oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose, la schedula vaccinale si intende completata, in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. Pertanto in questi casi è previsto il rilascio del green pass”.

“Questa Circolare viene incontro a situazioni che riguardano diverse migliaia di cittadini che erano rimasti nel limbo per un vulnus di indicazioni. La Circolare è stata immediatamente diramata a tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale”, conclude la nota.

(Il Faro online)