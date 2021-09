Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio: il 10 settembre con “Telefono amico” per parlare di disagio giovanile

Crescono ancora, i numeri delle persone nel mondo che decidono di togliersi la vita: in Italia si tolgono la vita ogni anno circa 4mila persone, quasi l’80 per cento uomini ed in Giappone il numero di suicidi è superiore alle vittime di Coronavirus. Il fenomeno potrebbe essere in aumento, anche a causa della pandemia: ansia, incomprensione, solitudine stress, incertezza del futuro, preoccupazioni, problemi economici sono alcuni dei fattori che posso contribuire a spingere, spesso i giovani e le persone più fragili, a compiere un gesto estremo come il suicidio. Per sensibilizzare sul fenomeno e spingere verso la direzione della prevenzione, il 10 settembre è la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio.

L’obiettivo più importante della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio sostenuta dall’International Association for Suicide Prevention (IASP), co-sponsorizzata dalla World Health Organization (WHO), è di aumentare la consapevolezza nella comunità scientifica e nella popolazione generale che il suicidio è un fenomeno che può essere prevenuto. Ogni anno viene proposto un tema nuovo della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio al fine di presentare tutte le ricerche, i risultati e le nuove prospettive nell’ambito della prevenzione del suicidio nel mondo.

Eppure, i segnali per riconoscere una, anche implicita, richiesta di aiuto sono molteplici: cambiamenti affettivo-comportamentali, come chiusura e ritiro; autosvalutazione e negativismo estremi, demotivazione e perdita di interesse per attività, oggetti, persone; autolesionismo.

L’evento

Proprio per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, quest’anno, l’appuntamento è con “La tua vita conta”, un’incontro online promosso da Telefono Amico Italia, che andrà in diretta sulla pagina Facebook dell’organizzazione, venerdì 10 settembre alle 18:30 un evento digitale di sensibilizzazione sul tema del suicidio e del disagio giovanile.

Se pensiamo che nessuno tra i nostri conoscenti o familiari possa essere la persona più indicata per parlare, si può provare con i volontari di Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24, al numero di telefono numero 02 2327 2327, via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita) e via WhatsApp al numero 324 011 7252.

(Il Faro online)