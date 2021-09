Guasto elettrico a Fiumicino, AdR: “Nessuna conseguenza per voli e check in”

Fiumicino – Aeroporti di Roma informa che alle 11.40 di questa mattina, nel corso di lavori di trivellazione esterni all’aerostazione, sono stati interessati dei cavi di alimentazione che forniscono energia ad alcuni servizi aeroportuali. Le attività proseguono senza apprezzabili disagi sia per le operazioni di check-in sia per quelle di imbarco e di sbarco passeggeri.

I gruppi elettrogeni di emergenza infatti sono entrati regolarmente in funzione assicurando la funzionalità dello scalo.

Sono in corso gli interventi necessari per il ripristino della rete di alimentazione danneggiata nel corso dei lavori di trivellazione.

